(Görüntülü Haber) Eski Bakan Enis Öksüz'ün kardeşini, kiracısı öldürdü
MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün kardeşi 66 yaşındaki Abdulvahip Öksüz, kiracısı 44 yaşındaki Nurettin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde...
16 Mayıs 2017 Salı 15:35
MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün kardeşi 66 yaşındaki Abdulvahip Öksüz, kiracısı 44 yaşındaki Nurettin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz’ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz’ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.’nin yakalanması çalışma başlattı.
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