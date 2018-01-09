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(Görüntülü Haber) Eşiyle görüşemeyince çatıya çıktı

Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI-GAZİANTEP,() Gaziantep'te, kadın sığınma evinde kalan eşiyle görüşme talebine olumsuz yanıt alınca 15 katlı otel inşaatının terasına çıkarak intihara kalkışan V.A. (39), psikolog tarafından ikna edilerek...

Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI-GAZİANTEP,() Gaziantep'te, kadın sığınma evinde kalan eşiyle görüşme talebine olumsuz yanıt alınca 15 katlı otel inşaatının terasına çıkarak intihara kalkışan V.A. (39), psikolog tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, öğleden sonra Budak Mahallesi'nde meydana geldi. V.A., 10 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak, elinde çiçekle, gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine yerleşen eşiyle görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gitti. V.A., telefonla görüştüğü eşi, yüz yüze görüşmeye olumsuz yanıt verince, yakındaki, yapımı devam eden 15 katlı otel inşaatının teras katına çıktı. Yangın merdivenine çıkıp, aşağı atlayacağını söyleyen V.A.'yı gören işçiler, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. V.A. eyleminden vazgeçmeyince, polis olay yerine psikolog çağırdı. Gelen psikolog Mahmut Kayagan'ın yarım saatlik çabasıyla V.A., eylemine son verdi, terastan indi. İnşaat sahasında elinde çiçekle bekleyen oğlu, aşağıya inen babası V.A.'ya sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan V.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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