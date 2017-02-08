Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

(Görüntülü Haber) Eşini yaralayıp, kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde 43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı. Olay, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Hüner...

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde 43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı. Olay, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Aytunç K. ile eşi Gülten K. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aytunç K., mutfaktan kaptığı bıçakla, eşi Gülten'i karın bölgesinin 2 yerinden bıçakladı. Sinirlerine hakim olamayan Aytunç K., bu kez de bıçağı kendi vücuduna defalarca saplayarak intihara kalkıştı. 'BENİ BIRAKIN, EŞİME BAKIN' Gülten K., polis ve ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çifti kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Gülten K., kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşi Aytunç K.'yı işaret edip, "Beni bırakın, eşimin durumu daha ağır, önce ona müdahale edin" dedi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.