(Görüntülü Haber)Eşini yakma iddiasıyla yargılanan sanık: O benim karabiberim

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da kat karşılığı müteahhide verdiği arsasındaki zeytin ağaçlarını kesmesine karşı çıkan 52 yıllık eşi 69 yaşındaki Fatma Keskin'i yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan 73 yaşındaki Mustafa Keskin, "O benim karabiberim, ona kıyar mıyım" diyerek, iddiayı reddetti. Beraat eden Mustafa Keskin, eşiyle adliyeden el ele ayrıldı. Kepez İlçesi'nde oturan Mustafa Keskin, geçen yıl Kütükçü Mahallesi'ndeki arsasını kat karşılığı müteahhide verdi. 12 dairelik blok yapılacak arsası için yüzde 50 hisse karşılığı anlaşan Mustafa Keskin, 23 Eylül 2016'da inşaat alanında kalan 2 zeytin ağacını benzinli ağaç kesme motoruyla kesmeye başladı. Mustafa Keskin, ilk ağacı kestikten sonra motorun benzini bitti. Bunun üzerine benzin doldurmak isteyen Keskin, ağaçların kesilmesine karşı çıkan eşi Fatma Keskin'le tartışmaya başladı. Çift arasındaki kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis, Mustafa Keskin'i eşini tehdit edip yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Keskin hakkında 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. 'ONU ÇOK SEVİYORUM' Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Keskin ve müşteki Fatma Keskin katıldı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada yer aldı. İfade veren Mustafa Keskin, suçlamaları kabul etmedi. Olay günü ağaç kesme motorunun biten yakıtını doldurmak istediğini, bu sırada eşinin kendisine müdahale ettiğini belirten Mustafa Keskin, "Arsada iki zeytin ağacı vardı. Birini keserken benzin bitti. Bidonla benzin getirdim. Bu sırada eşim gelip bağırıp çağırdı. Aramızda tartışma çıktı. Ben de tepki gösterdim. Arsanın yanında parkta oturanlar elimdeki benzinle eşimi yakacağımı zannederek ihbar etmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. O benim karabiberim, 52 yıllık eşim, ona böyle bir şey yapabilir miyim? Onu çok seviyorum" diye kendisini savundu. BERAAT ETTİ Fatma Keskin de eşinden şikayetçi olmadığını, böyle bir teşebbüsün yaşanmadığını belirtti. Mahkeme, delil yetersizliğinden sanığın beraatına karar verdi. Duruşma çıkışı adliyeden el ele çıkan Mustafa ve Fatma Keskin, olaya neden olan ağaçların tartışmadan sonra kesildiğini söyledi. Mustafa Keskin, "Ağaçların kesilmesine benim de gönlüm razı değildi. Ancak inşaat alanı içinde kaldığı için müteahhidin talebiyle kesmek durumunda kaldık. Eşimi çok seviyorum, bundan sonra eşime bir fiske bile vurmayacağım, vurmam da" dedi.