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(Görüntülü Haber) Eşini ve çocuklarını rehin alan firari tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği takside rehin alan 'Topal Osman' lakaplı cezaevi firarisi Osman Binici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da kayınbiraderini öldürdüğü...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği takside rehin alan 'Topal Osman' lakaplı cezaevi firarisi Osman Binici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da kayınbiraderini öldürdüğü gerekçesiyle verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu Hilvan Açık Kurumu'ndan 6 ay önce izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B., geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında nikahsız eşi Gülşah ile diğer eşinden olan çocukları İbrahim, Nurşah, Enes ve Gökmen'i isimli çocuklarını rehin aldı. Polislere teslim olmayan, eşi ve çocuklarını takside rehin tutan Osman Binici, 29 saat sonunda kendisine verilen ilaçlı meyve suyunu içmesinin ardından uyuyunca yakalandı. Tedavisinin ardından sorgulanan Osman Binici, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve araç gasp etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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