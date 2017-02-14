(Görüntülü Haber) Eşini tüfekle, çocuklarını zehirleyerek öldürüp, intihar etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gün, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü pompalı tüfekle, çocukları 13 yaşındaki Leyla ve 15 yaşındaki Viktor'u zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti. Aksu İlçesi'nde fide yetiştiren ve Solak Mahallesi Solak Caddesi'nde tek katlı gecekonduda oturan Muammer Gün, dün gece yarısı oğlu Viktor ve kızı Leyla Gün'e içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan eşi Anna Gün'ü, göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. "BİZ BUNLARIN DEĞERİNİ BİLEMEDİK" Muammer Gün bugün saat 10.00 sıralarında 155 Polis İmdat telefonunu arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, aynı kağıda 'Biz bunların değerini bilemedik' notunu da ekledi. Gün, daha sonra pompalı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Verilen adrese gelen polis ekibi, Muammer Gün, eşi ve 2 çocuğunun cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, çocukların zehirlendiği şekerlemeler ile tüfek bulundu. Polis, kapıdaki nota da incelenmek üzere el koydu. Savcının incelemesinin ardından 4 ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis, aile faciasının nedenini belirlemek için çalışma başlattı. KIZI OKUL BİRİNCİSİ Muammer Gün'ün Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıfa giden kızı Leyla Gün'ün okul birincisi olduğu, yarı yıl tatilinde Büyükşehir Belediyesi'nin okul birincilerine hediye ettiği 5 yıldızlı otelde 3 günlük tatil kazandığı, ancak ailecek Rusya'ya gittikleri için bu tatili kullanamadıkları ortaya çıktı. Muammer Gün'ün beslediği 9 köpek ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alınarak hayvan barınağına götürüldü.