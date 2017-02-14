ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.
(Görüntülü Haber) Eşini tüfekle, çocuklarını zehirleyerek öldürüp, intihar etti (1)
ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.
14 Şubat 2017 Salı 14:08
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