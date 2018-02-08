HaberYavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () Bursa?nın İnegöl ilçesinde eşini satırla döven öfkeli koca Halil Ö. tutuklandı. İnegöl?ün Süleymaniye Mahallesi'ndeki evine gelen Halil Ö. eşiyle tartışmaya başladı. Öfkeli koca, eşi S.Ö.'yü darp etmeye başladı. Darp sırasında evdeki satırı alan öfkeli koca, satırla eşine vurdu. Kavgayı gören 9 yaşındaki oğulları E.Ö, ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, öfkeli kocayı etkisiz hale getirdi. Yaralı kadın olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öfkeli kocanın mahkemede, eşini tartışma sonucu dövdüğünü, eşine satırın keskin olmayan kısmıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Eşini satırla döven öfkeli koca tutuklandı
HaberYavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () Bursa?nın İnegöl ilçesinde eşini satırla döven öfkeli koca Halil Ö. tutuklandı. İnegöl?ün Süleymaniye Mahallesi'ndeki evine gelen Halil Ö. eşiyle tartışmaya başladı. Öfkeli koca, eşi S.Ö.'yü...
08 Şubat 2018 Perşembe 17:48
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