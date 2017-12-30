(Görüntülü Haber) Eşini öldürüp intihar eden adamın görüntüleri ortaya çıktı
ÇORUM'da boşanmak üzere olduğu eşi, 48 yaşındaki Hatice Yılmaz'ı sokak ortasında öldüren, ardından başına dayadığı silahla intihar eden 55 yaşındaki Celal Yılmaz'ın, olay anında kayıtta olan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya...
30 Aralık 2017 Cumartesi 17:29
ÇORUM'da boşanmak üzere olduğu eşi, 48 yaşındaki Hatice Yılmaz'ı sokak ortasında öldüren, ardından başına dayadığı silahla intihar eden 55 yaşındaki Celal Yılmaz'ın, olay anında kayıtta olan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün meydana geldi. Tartıştığı eşi Hatice Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra başına dayadığı silahla intihar eden Celal Yılmaz'ın olay anı görüntüleri bir güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde eşini öldüren Celal Yılmaz’ın başına silahı dayayıp ateşlediği ve yere düştüğü görülüyor.
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