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(Görüntülü Haber) Eşini öldürdü, jandarmaya çocuklarını sordu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'ndeki evinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra 23 yaşındaki eşi Hatice Eren'i başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddasıyla gözaltına 36 yaşındaki Cihan...

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'ndeki evinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra 23 yaşındaki eşi Hatice Eren'i başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddasıyla gözaltına 36 yaşındaki Cihan Eren, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin sürekli olarak jandarmaya çocuklarını sorduğu öğrenildi. İnegöl İlçesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde oturan ve eşinin ailesiyle arası açık olduğu ileri sürülen Cihan Eren, dün saat 07.00 sıralarında, eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan Eren, iddiaya göre yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i ruhsatsız tabancasıyla başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Gelen Eren'in akrabaları, evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan habersiz olan 5 yaşındaki S. ve 3 yaşındaki E. kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice Eren'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cihan Eren'in dereye attığı tabanca İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. İlk ifadesinde, "Ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan Eren, bugün adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına zanlının yakınları saldırı girişiminde bulundu. Bu arada Cihan Eren'in jandarmada kaldığı süre içersinde sürekli olarak evde bıraktığı çocuklarının durumunu sorduğu öğrenildi.

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