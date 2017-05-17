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(Görüntülü Haber) Eşine mesaj gönderip, Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da eşine telefonla intihar edeceği yönünde mesaj gönderip Seyhan Nehri'ne atlayan 34 yaşındaki Arif Tunç, boğularak can verdi. Olay, saat 22.15 sıralarında Seyhan Nehri üzerinde merkez Çukurova ile...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da eşine telefonla intihar edeceği yönünde mesaj gönderip Seyhan Nehri'ne atlayan 34 yaşındaki Arif Tunç, boğularak can verdi. Olay, saat 22.15 sıralarında Seyhan Nehri üzerinde merkez Çukurova ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen muhasebeci Arif Tunç, çıktığı köprüde, eşi Meltem Tunç'a nehre atlayıp intihar edeceği yönünde mesaj atıp, kendisini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Bu sırada nehirde kayıkla balık tutan bir kişi, olayı görüp, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Tunç'a ulaşılamayınca, sualtı polisinden destek istendi. Gelen sualtı ekipleri hem botla nehir üzerinden hem de su altında arama yaptı. Bir süre sonra ekipler, Tunç'un cesedini, atladığı yere yakın bir noktada bularak kıyıya çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen Meltem Tunç, eşinin cesedinin çıkarılması sırasında gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Arif Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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