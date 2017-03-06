(Görüntülü Haber) Eşinden ayrılınca 45 metrelik tabelaya çıktı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, eşinden boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki I.C., bir alışveriş merkezine ait 45 metre yüksekliğindeki tabelanın üzerine çıktı. Polis, atlayacağını söyleyen genci 1.5 saat süren görüşme sonunda ikna ederek indirdi. Körfez Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanındaki markete ait çelik konstrüksiyondan yapılmış yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki tabelaya merdivenlerden çıkan görenler polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi hava yastığı açtı. İzmit İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Batu, I.C.'nin yanına çıktı. Sinan Batu'nun yaklaşık 1.5 saat süren görüşmesinin ardından I.C. indirildi. I.C. eşinden boşandığını, yatacak yeri olmadığını, Kaymakamlığa başvurup yardım istemesine rağmen reddedildiğini, İzmir'e gitmek istediğini, ancak para bulamadığı için intihara kalkıştığını ileri sürdü. I.C. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.