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(Görüntülü Haber) 'Eşin geldi' denilince, intihardan vazgeçti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da boşandığı eski eşi Ayşegül ile tekrar barışmak isteyen 30 yaşındaki Sefa Acar, olumsuz yanıt alınca, falezlerden intihara kalkıştı. Polisler Acar'ı ikna etmek için uzun süre uğraştıktan...

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da boşandığı eski eşi Ayşegül ile tekrar barışmak isteyen 30 yaşındaki Sefa Acar, olumsuz yanıt alınca, falezlerden intihara kalkıştı. Polisler Acar'ı ikna etmek için uzun süre uğraştıktan sonra, “Eşin geldi arabada seni bekliyor" diyerek ikna etti. Olay, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi'ndeki falezlerde akşam saatlerinde meydana geldi. 30 metrelik falezlerin kenarından sarkan alüminyum doğrama işiyle uğraşan 2 çocuk babası Sefa Acar'ı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Acar'ın belden yukarısının çıplak olduğunu ve kayalıklardan atlamak üzere olduğunu gördü. Acar'ı yakalamak için yaklaşan polis ekipleri, falezlerin uç kısmında durması nedeniyle ikna yoluna gitti. BARIŞMAK İSTİYOR Acar ile bir süre konuşan polis ekipleri, derdinin ne olduğunu söylemesi halinde kendisine yardım edecekleri sözünü verdi. Boşandığı eşi Ayşegül'ü unutamadığını ve yeniden birleşmek istediğini belirten Sefa Acar, polislerden onu falezlere getirmesini istedi. Eski eş Ayşegül'e ulaşan polisler, genç kadını falezlere gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. 'EŞİN GELDİ' YALANI Eski eşi ikna çabaları sürerken birkaç kere falezlerden atlamak üzere girişimde bulunan Acar, bir ara üşüyüp çıkardığı kıyafetini polislerden istedi. Polis eski eş Ayşegül'ü ikna edemeyince, Sefa Acar'a yalan söyleyerek ikna yoluna gitti. Acar'a eşinin geldiğini ve arabada beklediğini söyleyen polisler uzun süre inandıramadı. Bir polisin “Bak çocukların da gelmiş ekip aracındalar, banyo yaptıkları için hasta olmasınlar diye çıkarmadık. Gel bak inanmazsan" diyerek ikna çabası, başarılı oldu. Yaklaşık 2,5 saatlik çabanın ardından ikna olan Acar, bulunduğu yerden çıkıp polis eşliğinde ekip aracına bindirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Acar, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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