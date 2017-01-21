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(Görüntülü Haber) Eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

GİRESUN’un Tirebolu İlçesinde 21 yaşındaki Cabir Kuru, boşanma davası açtığı için tartıştığı eşi 19 yaşındaki Ayşe Kuru ve kayınvalidesi 39 yaşındaki Neriman Taş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, Düzköy Köyü Güce ilçesi...

GİRESUN’un Tirebolu İlçesinde 21 yaşındaki Cabir Kuru, boşanma davası açtığı için tartıştığı eşi 19 yaşındaki Ayşe Kuru ve kayınvalidesi 39 yaşındaki Neriman Taş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, Düzköy Köyü Güce ilçesi yol ayrımında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Cabir Kuru ile boşanma davası açan eşi Ayşe Kuru ve kayınvalidesi Neriman Taş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cabir Kuru, ikiz çocukları bulunan eşi Ayşe ve kayınvalidesi Neriman Taş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ayşe Kuru ve Neriman Taş’ın cesetleri Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan Cabir Kuru’nun yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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