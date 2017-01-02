(Görüntülü Haber) Eşi ile barışmak için balkonda silahlı eylem yaptı

ADANA'da emekli işçi Ecevit Yalman, şiddetli geçimsizlik yüzünden evini terk eden eşi Neslihan ile barışamayınca, silahlı eylem yaptı. Evinin balkonundan havaya ateş açıp, oğlu 10 yaşındaki Fırat Yalman'ı rehin alan Yalman, müzakereci polisler tarafından ikna edildi. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde oturan Neslihan Yalman şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evini terk edip akrabalarının yanına yerleşti, oğlu Fırat'ı ise yanına almadı. Bir mağazada satış elemanı olarak çalışan eşi ile barışmak isteyen Ecevit Yalman, girişimleri sonuçsuz kalınca, bugün öğlen saatlerinde 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp tabanca ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oğluna zarar vermekle tehdit eden Yalman, eşinin gelmesini istedi. Yalman'ı ikna çabaları sonuçsuz kalan asayiş ve karakol ekipleri, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile müzakereci polislerin gelmesini istedi. 'KARIM GELSİN' Kısa sürede Ecevit Yalman'ın oturduğu TOKİ konutlarındaki apartmanın etrafı polis ekipleri tarafından kuşatıldı. Uzun namlulu silahlı operasyon ekipleri binayı çevrelerken, rehin alma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Babasının yanında duran Fırat Yalman eve girip çıkarken, baba ise balkonda çay ve sigara içti. Binayı çevreleyen polis ekiplerine "Karım gelsin" diye seslenen, Yalman eve girmek isteyen ekiplere de direndi. GÖZALTINA ALINDI Müzükereci olarak adlandırılan uzman polislerin yaptığı görüşmeler sonrasında Ecevit Yalman, yanında tuttuğu oğlunu bırakmaya razı oldu. Evden çıkartılan Fırat Yalman, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Operasyon için hazırlık yapan Özel Harekat Timlerini gören Ecevit Yalman, yaklaşık 2 saat süren eylemini sonlandırdı. Evde yapılan aramada Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ecevit Yalman sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.