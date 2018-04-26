ADANA'da 2 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde eşi tarafından dövülen Özlem A. polise sığındı. Olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A., tartıştığı eşi Özlem A.'yı 2 yaşındaki çocuklarının yanında dövdü. Bunun üzerine Özlem A., çocuğuyla birlikte evden kaçarak polise sığındı. Vücudundaki morlukları polise gösteren kadın eşinden şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimine getirilen Özlem A. darp raporu aldı. Şikayetçi olduğu Ömer A. da karakola götürülerek ifadesi alındı.
(Görüntülü Haber) Eşi dövdü, çocuğuyla polise sığındı
ADANA'da 2 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde eşi tarafından dövülen Özlem A. polise sığındı. Olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A., tartıştığı eşi Özlem A.'yı 2 yaşındaki...
26 Nisan 2018 Perşembe 12:12
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