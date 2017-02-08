(Görüntülü Haber) Eşi boşanmak isteyince intihara kalkıştı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da eşinin boşanmak istemesi üzerine bir binanın 6'ncı kat balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan 43 yaşındaki Barış K., polisin 2 saat süren ikna çalışmasının ardından aşağıya indirildi. Olay, bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıllık evli, 2 çocuk babası Barış K.'nın eşi 34 yaşındaki S.K. boşanmak istediğini söyledi. Barış K. adliyede boşanma davası açmaması için eşini ikna edemedi. Adliye karşısındaki 6 katlı boş binanın son kat balkonuna çıkan Barış K., ihtihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yolu trafiğe kapattı. Ambulans ile itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Barış K.'nın balkondan atlaması ihtimaline karşılık yere hava yastığı açıldı. Balkona çıkan polisler, yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasının ardından Barış K.'yı ikna ederek apartmandan indirdi. Soruşturma sürüyor.