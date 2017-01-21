Haber: Ersan SAN - İSTANBUL Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken sırt çantasını çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta polise ateş açan saldırganın kaçış anı kamerada
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken sırt çantasını çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:07
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