Ersan SAN/ İSTANBUL, () Esenyurt'ta bir fabrikada silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede karşı karşıya gelen tarafların bir kez daha kavga ettiği belirtiliyor.
(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta fabrikada silahlı kavga (1)
Ersan SAN/ İSTANBUL, () Esenyurt'ta bir fabrikada silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede karşı karşıya gelen tarafların...
21 Mart 2018 Çarşamba 17:52
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