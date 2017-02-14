(Görüntülü Haber) Esenler'de uyuşturucu operasyonu

İki kadının valizlerinde 5 kilogram esrar ele geçirildi. Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 28 Aralık 2016 günü Esenler'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda G.S.(44) ve Makedonya uyruklu K.S.(34) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli kadının emniyetteki işlemleri 30 Aralık 2016'da tamamlanarak adliyeye sevk edildi. G.S. ve K.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri şüpheli kadınların kullandığı bir valizde arama yapması ve valizde bulunan uyuşturucu maddeleri bulması görüntülendi.