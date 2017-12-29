Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL, () Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı (2)
Sinan BİLGİLİ/ İSTANBUL, () Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun...
29 Aralık 2017 Cuma 11:54
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