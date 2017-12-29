Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () ESENLER'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı. YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor.
(Görüntülü Haber) Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı (5)
Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () ESENLER'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf...
29 Aralık 2017 Cuma 12:39
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