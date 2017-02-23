(Görüntülü Haber) Esenler'de kaçak sigara operasyonu

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Esenler'de bir iş yerinde kaçak sigara depolandığı belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Oruç Reis Mahallesi'nde kaçak sigara deposundan bir otomobile kolilerle yükleme yapıldığı sırada ekipler işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda depoda ve otomobilde 76 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında depoda bulunan H.D. ve R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.