(Görüntülü Haber) Eş katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

ANTALYA'da, aldattığı ve şiddet uyguladığı eşi 29 yaşındaki Cemile Şentürk'ü tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Vural Şentürk, cezaevinin tuvaletinde kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, ona 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Geçen cumartesi günü Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışma ardından saat 17.30'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, saat 20.00 sıralarında kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şahiner ise hastanede tedaviye alındı. "SEN BENİ YATAKTA O ŞEKİLDE GÖRSEN NASIL OLURDU" İDDİASI Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Vural Şentürk, ifadesinde, tartışma sırasında Cemile Şentürk'ün kendisine, "Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu" dediğini ve buna sinirlenip cinayeti işlediğini öne sürdü. Sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye sevk edilen Şentürk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. TUVALETTE ÇARŞAFLA KENDİSİNİ ASTI Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Vural Şentürk, dün gece kaldığı koğuşun tuvaletinde intihar girişiminde bulundu. Yırttığı çarşaf parçasıyla tuvalette kendisini asan Vural Şentürk, diğer mahkumlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine cezaevi yönetimi tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şentürk, tedavi altına alındı. Boynunda kırık tespit edilen Vural Şentürk'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Psikolojik travma geçirdiği ve bu nedenle kendisini astığı belirtilen Şentürk'ün en az 10 gün yoğun bakımda kalacağı kaydedildi. BACANAĞI DA YOĞUN BAKIMDA Diğer yandan Vural Şentürk'ün tabancaya vurarak ağır yaraladığı bacanağı Mustafa Şahiner'in de aynı hastanenin başka bir yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Şahiner'in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.