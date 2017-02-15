(Görüntülü Haber) Eş katili, bıçağı domates biber- kesmek için yanına almış

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da eski eşi 61 yaşındaki Muazzez Türkyılmaz'ı evinin önünde 6 bıçak darbesiyle öldüren 70 yaşındaki Muammer Türkyılmaz, cinayette kullandığı bıçağı domates ve biber kesmek için aldığını iddia etti. Muazzez Türkyılmaz, sürekli kavga ettiği eşinden boşanmak için geçen yıl dava açtı. Çift 2016 yılı yaz aylarında boşandı. Ancak Muammer Türkyılmaz kararı temyiz etti. Temyiz süreci devam ederken Muammer Türkyılmaz, 19 Ağustos akşamı eski eşinin oğlu ve geliniyle birlikte oturduğu Kepez İlçesi Yeni Mahalle 2324 Sokak'taki eve gitti. Eski eşiyle apartman önündeki sokakta tartışan Muammer Türkyılmaz, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Muazzez Türkyılmaz'ı 6 kez bıçakladı. Muazzez Türkyılmaz yaşamını yitirirken, Muammer Türkyılmaz tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muammer Türkyılmaz, ikinci duruşmada eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Muammer Türkyılmaz, “Eşimden ayrılıp günlüğü 15 liraya bir pansiyonda kalmaya başladım. Eşimin evde kalan bana ait eşyaları sattığını duydum. Eve gelip baktım, eşyaların bir kısmı balkondaydı. Balkondaki eşyaların arasında ekmek bıçağı da vardı. Kaldığım pansiyonda bize yemek yapmak yasaktı. Domates biber kesmek için bu bıçağı yanıma aldım. Evden çıktığımda eşimle karşılaştım. Elimde gazete kağıdına sarılı bıçağı görünce 'Bıçağı da mı aldın' diyerek benimle tartışmaya girdi. Arbede sırasında ikimiz de yere düştük. Bu sırada ne olup bittiğini hatırlamıyorum" diye konuştu. Olaydan bir süre sonra yakalanıp tutuklandığını belirten Türkyılmaz, eşinin vefat ettiğini ise kendisini cezaevinde ziyarete gelen torunundan öğrendiğini söyledi. Torununa inanmayınca oğlunun kendisine ölüm raporunu gönderdiğini anlatan Türkyılmaz, bu olaydan önce eşini öldürmesini gerektiren bir husumet olmadığını iddia etti. Türkyılmaz, tahliyesini talep etti. İlk duruşmada babalarından şikayetçi olan çiftin çocukları Erdinç ve Ebru Türkyılmaz ise şikayetlerini geri aldı. Çiftin talimatla ifadesi alınan diğer kızı Yeşim Acarlı da babasından şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.