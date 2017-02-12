(Görüntülü Haber) Erzurumlu şehitin cenazesi memleketine getirildi

ERZURUM, () - SURİYE'de sürdürdülen Fırat Kalkan'ı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Rus savaş uçağının vurduğu binanın enkazında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın (26) cenazesi uçakla Erzurum’a getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazayla vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede dün saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Bekar olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdivenli Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına verildi. Fadime- Sinan Atalay çifti, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini Gaziantep'te aldı. Anne ve babasının da içinde bulunduğu özel bir uçakla bugün Erzurum Hava limanına getirilen Şehit Atalay'ın cenazesini Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili İşçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, AK Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) 9'ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, şehitin yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Atalay'ın gözyaşları ile karşılanan cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu’na götürüldü. Bakan Akdağ, kendisine sarılarak ağlayan şehit ailesi ile birlikte üzüldü. Atalay, yarın ikindi de kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı olan Aşkale İlçesi'nin Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verilecek.