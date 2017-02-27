(Görüntülü Haber) Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: 5 yaralı

ERZURUM’da yoğun sis nedeniyle yoldan dönmek isteyen TIR, zincirleme kazaya neden oldu. 15 otomobilin birbirleriyle çarpıştığı kazadada 5 kişi yaralandı. Zincirleme kaza, bugün saat 08.30'da kent merkezini hava limanına bağlayan karayolu üzerinde Erzurum Teknik Üniversite Kampusu yakınında meydana geldi. Ağrı'ya gıda maddesi götüren Aslan Doğan, yönetimindeki 19 SC 520 plakalı TIR'la Kuzey Çevre Yolu'ndan giderken, yoğun sis nedeniyle kent merkezi karayoluna girdi. Merkez ilçe Yakutiye'ye doğru gelen TIR, yeniden çevre yoluna dönmek isterken, karayolunu kapattı. Bu nedenle hızla gelen 25 S 0261 plakalı minibüs, ardından 34 LR 4795, 25 LK179, 26 RL 998 plakalı otomobiller birbiri ardına zircirleme kaza yaptı. Çok kısa sürede 15 otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karayolu 1 saat kadar ulaşıma kapanırken TIR şoförü Aslan Doğan, "Havaalanı yolundan geliyordum. Çok sis vardı. Kavşaktan dönmek istedim ve geniş aldım. Arkamdan gelen minibüs çok süratliydi. Duramadı geldi vurdu. Ardından çarpan çarpana. Ben de ne olduğunu şaşırdım" diye konuştu. Zincirleme trafik kazasına karışan taşıtlar kaldırılırken, trafik kazasıyla ilgili soruşturma da başlatıldı.