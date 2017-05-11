(Görüntülü Haber) Erzurum'da PKK sığınaklarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda yeni sığınaklar bulunurken, çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı İlçesi Savacık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09 Operasyonu devam ediyor. 9 Mayıs 2017 tarihinde başlayan geniş çaplı operasyonda 3 yeni sığınak daha tespit edildi. Operasyonda bugüne kadar tespit edilen sığınak sayısının 6'ya yükseldiği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.



Sığınaklarda yapılan aramada 33 el yapımı patlayıcı, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 18 paket havai fişek, 4 bin 98 adet piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı silah dürbünü, 3 adet düdüklü tencere içerisine tuzaklanmış patlayıcı, el yapımı patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu, çok sayıda çivi, koli bantları, piknik tüpü, pil bloğu, akü ile bol miktarda yiyecek ve kıyafet ele geçirildi.