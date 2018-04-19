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(Görüntülü Haber) Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3)

VALİ AZİZOĞLU: DAHA ÇOK TEDBİR ALMALIYIZ Erzurum'un Horasan ilçesinde 1 kaçağı ölümü, 30'a yakın kaçağın da yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi: "Saat...

VALİ AZİZOĞLU: DAHA ÇOK TEDBİR ALMALIYIZ Erzurum'un Horasan ilçesinde 1 kaçağı ölümü, 30'a yakın kaçağın da yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi: "Saat 06.30 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt istikametinden Erzurum'un Horasan ilçesine gelen kamyon yolda devrilmiş. Bir mülteci ölmüş, 4 yaralı var diğer yaralılar ise çok önemli değil, ayakta tedavi görüyorlar. Hepsi misafirimiz bu işi yapan şoför yakalandı. Trafik normal akıyor ama bu 3-4 aydır önemli bir problem. İçişleri Bakanlığı olarak önemli çalışmalar yapıldı. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen göçmenlerin hepsi Erzurum'dan uçaklarla Afganistan'a gönderiliyor. Son olay bizi üzdü. Bu daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi."

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