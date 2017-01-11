Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki ayrı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İlk olay sabah saatlerinde Tercan ilçesi Mercan Beldesi Bağpınar Köyü’nde meydana geldi. T.T., eşi Z.T. ve kızı Y.T yaktıkları sobadan sızan gaz nedeniyle baş dönmesi ve mide bulantısı belirtileriyle karşılaşınca, durumu 112 acil servisine bildirdi. Aile üyeleri ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayyenin ardından sağlık durumları iyi olan aile üyeleri taburcu edildi. Öte yandan sabah saatlerinde ikinci zehirlenme olayı Kazımkarabekir Mahallesi’nde oldu. E.T., eşi H.T. ve 3 çocuğu, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Erzincan’da 8 kişi sobadan zehirlendi
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki ayrı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İlk olay sabah saatlerinde Tercan ilçesi Mercan Beldesi Bağpınar Köyü’nde...
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:48
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