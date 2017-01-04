(Görüntülü Haber) Erzincan'daki kazalar MOBESE'de

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()ERZİNCAN kent merkezinde dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, geçen Aralık ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kayıtlarını basınla paylaştı. Görüntülerde Cumhuriyet Meydanı Dörtyol Kavşağı?nda trafik kurallarına uymayan bir sürücünün neden olduğu kaza iki ayrı mobese kamerası tarafından kaydedildi. Diğer kazada yine aynı kavşakta iki aracın çarpısması sonucu meydana geldi. Kazalar maddi hasar ile ucuz atlatıldı.