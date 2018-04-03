ERZİNCAN, () Erzincan'da sosyal medya üzerinden PKKKCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzincan'ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette çalışan ve sosyal medya hesaplarından PKKKCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 7 şahıs, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında yakalandı. Sevk edildikleri İliç Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Erzincan'da terör propagandası operasyonu
ERZİNCAN, () Erzincan'da sosyal medya üzerinden PKKKCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzincan'ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette...
03 Nisan 2018 Salı 11:16
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