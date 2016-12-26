Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

(Görüntülü Haber) ERÜ'de öğrenciler arasında gerginlik

ERCİYES Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda (BESYO) sınava giren 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğı iddiasıyla başlayan tartışma, öğrenciler arasında kavgaya dönüştü. İki grup, polisin müdahalesiyle ayrıldı. BESYO'da...

ERCİYES Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda (BESYO) sınava giren 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğı iddiasıyla başlayan tartışma, öğrenciler arasında kavgaya dönüştü. İki grup, polisin müdahalesiyle ayrıldı. BESYO'da bugün yapılacak sınava giren 1'i kız diğeri erkek 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğu iddia edildi. Diğer öğrenciler ''PKK'lıları okulda istemiyoruz' diye tepki gösterince, 2 grup arasında tartışma başladı. Okul bahçesine taşan tartışma sonucu gruplar birbirine girdi. Okula Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele ekipleri gönderildi. Polisin müdahalesiyle öğrenciler arasındaki kavga bastırılarak, gruplar ayrıldı. Kavgaya neden oldukları ileri sürülen 2 öğrenci, polisler tarafından alınarak polis noktasına götürüldü. Bu arada, kargaşa sırasında hafif yaralanan bir öğrenci de polisler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55