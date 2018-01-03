Mustafa İNSAN/MERSİN, () - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yılbaşı akşamı erkek arkadaşı Furkan K. (19) tarafından önce bıçaklanan daha sonra yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik (17), memleketi Mersin'de sevenlerinin gözyaşları son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Keklik'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Mersin'e getirildi. Keklik'in cenazesi son kez ailesinin oturduğu merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne tabutunun üzerine kırmızı tülbent konularak getirildi. Burada genç kızın tabutunun başında annesi Huriye ile babası Erdinç Keklik, kardeşleri, akrabaları ve okul arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerek, ağıt yaktı. Daha sonra Keklik'in cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşlu Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Erkek arkadaşının öldürdüğü Ayten toprağa verildi
Mustafa İNSAN/MERSİN, () - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yılbaşı akşamı erkek arkadaşı Furkan K. (19) tarafından önce bıçaklanan daha sonra yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik (17), memleketi Mersin'de sevenlerinin gözyaşları...
03 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
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