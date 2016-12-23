(Görüntülü Haber) Ereğli'de 'sunak taşı' ele geçirildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde ihbar üzerine park halindeki bir kamyonetin kapalı olan kasasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen adakların adandığı ve kurbanların kesildiği 'sunak taşı' ele geçirildi. Kamyonet sahibi 36 yaşındaki M.U. da gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Alo Polis İmdat' hattına Ereğli İlçesi Gülbahçe Mahallesi'nde M.U.'ya ait park halindeki kamyonette tarihi eser bir taş olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. Verilen adrese giden polis, park halindeki kamyonetin kapalı olan kasasında, tarihi eser ele geçirdi. Bunun üzerine kamyonet sahibi M.U. gözaltına alındı. Ele geçirilen taşta incelenmek üzere Ereğli Müzesi'ne götürüldü. Müze'de görevli uzmanlar yaptığı incelemede taşın 200 kilo ağırlığında, 88 santimetre boyunda, 44 santimetre eninde olduğunu, üstünde boğa başı, insan büstü gibi figürler bulunduğunu, Roma dönemine ait sunak taşı olabileceğini belirtti.