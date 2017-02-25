(Görüntülü Haber) Ereğli'de sahte altın çetesi yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),() - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kızları kullanarak piyasaya sahte altın süren 4 kişilik çete, bir kuyumcunun durumu fark edip polise haber vermesiyle yakalandı. Kent merkezindeki kuyumcu, iş yerine müşteri gibi gelen kızın bozdurmak için verdiği bileziği inceledi. Bileziğin sahte oluduğunu fark eden kuyumcu, polise haber verdi. Polis, modern giyimiyle dikkati çeken 20 yaşındaki Rabia Ç.'yi gözaltına aldı. Yalnız olmadığını ve 3 kişi ile birlikte çalıştığını söyleyen Rabia Ç.'nin plakasını verdiği otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta bulunan 41 yaşındaki Erdal K., 22 yaşındaki Damla G. ve 20 yaşındaki Cafer Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisi görünce araçtan ormanlık alana attıkları 5 sahte bilezik de bulunarak el konuldu. 34 BF 3682 plakalı otomobili 4 ay önce kiraladıkları ve Batı Karadeniz illerinde piyasaya çok miktarda sahte altın sürdükleri belirlenen 4 kişi, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.