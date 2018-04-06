(Görüntülü Haber) Ereğli'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
KONYA'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, park halindeki TIR ve kamyonette toplam 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerindeki bir akaryakıt...
06 Nisan 2018 Cuma 11:55
KONYA'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, park halindeki TIR ve kamyonette toplam 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde duran TIR ve kamyonette kaçak sigara olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, iki araçta yaptığı aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücüler S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.