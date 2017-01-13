(Görüntülü Haber) Erdoğan'ın eski koruma müdürü ByLock kullanıcısı çıktı

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal'ın, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı.



Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı.



Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık'ta 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt adına faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yapılan incelemelerde, Maksut Karal'ın örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tesbit edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Erdoğan gibi Rizeli olan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.