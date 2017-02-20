Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Duruşma için özel salon yapıldı.
(Görüntülü Haber) Erdoğan'a Marmaris'te suikast davası (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde...
20 Şubat 2017 Pazartesi 09:44
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