(Görüntülü Haber) Erbaa'daki iki ayrı kazada 10 yaralı

TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde 1 saat arayla meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. İlk kaza sabah saatlerinde ilçe merkezinde, Karayaka Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için Ordu'nun Akkuş İlçesine giden İsa Otçu yönetimindeki 59 AE 017 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarından Karayaka Bulvarına seyreden Özdemir Özer yönetimindeki 16 LM 514 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İsa Otçu ve Özdemir Özer birlikte 31 yaşındaki İhsan Otçu, 24 yaşındaki Zeynep Otçu ve 24 yaşındaki Mine Otçu yaralandı. Diğer kaza ise, D-100 karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ordu'nun Aybastı İlçesi'ne giden 35 yaşındaki Sinan Çalış, yönetimindeki 06 FH 6526 hafif ticari aracın viraja hızlı girmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Çalış ile birlikte 35 yaşındaki Nimet Çalış, 13 yaşındaki Koray Çalış, 11 yaşındaki Yasin Çalış ve 6 yaşındaki Buğrahan Çalış yaralandı. 2 kazada yaralanan toplam 10 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.