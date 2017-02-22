(Görüntülü Haber) Erbaa'da tek odalı evde yangın

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa İlçesinde 93 yaşındaki Zehra Akpolat'ın tek başına yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın, öğlen saatlerinde Alacabal Mahallesinde yalnız yaşayan Zehra Akpolat'ın evinde çıktı. Sobadan çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın son anda kendini evden dışarı attı. Komşularının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası, tek odalı ev kullanılamaz hale geldi. Gözyaşı döken Zehra Akpolat, sobadan çıkan kıvılcımların kuru odunları tutuşturduğunu, söndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.