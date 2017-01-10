(Görüntülü Haber) Erbaa'da kömür sobasından zehirlenen kadın öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 63 yaşındaki Fadime Ulutaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı apartmanın üçüncü katında bulunan evde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Ulutaş ve Fadime Ulutaş çifti dün gece evlerinde bulunan kömür sobasını yakarak uyudu. 5 çocuk sahibi yaşlı çiftten haber alamayan yakınları kontrol için eve gitti. Ulutaş çiftinin evde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fadime Ulutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Ahmet Ulutaş ise, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.