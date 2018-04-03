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(Görüntülü Haber) Epilepsi nöbeti geçiren hastanın cebinden parasını çaldı

BURSA'da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.'nin cebinden 260 lirasını çalan H.İ.K. güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. H.İ.K.’nin çaldığı paraları ağzına atıp kaçtığı belirlendi. Olay, dün, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane...

BURSA'da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.'nin cebinden 260 lirasını çalan H.İ.K. güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. H.İ.K.’nin çaldığı paraları ağzına atıp kaçtığı belirlendi.

Olay, dün, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirdi. Bu sırada bayide bulunan H.İ.K., yardım etmek bahanesiyle S.Ç.'ye yaklaştı. S.Ç.'nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K., daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen S.Ç., parasının cebinde olmadığını fark ederek polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerde şüpheli tavırlarda bulunan H.İ.K.yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ.K.’nin çaldığı paraları ağzına atıp kaçtığı tespit edildi.

 

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