(Görüntülü Haber) Eniştesini tüfekle yaraladı

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde C.A., aralarında husumet bulunan eniştesi 45 yaşındaki Gürdal Akbulut'u av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay, saat 18.00 sıralarında Kırımsa Mahallesi'nde meydana geldi. C.A., yanına av tüfeğini de alıp aralarında husumet bulunan eniştesi Gürdal Akbulut'un evine gitti. Burada çıkan tartışmada C.A., tüfekle Akbulut'a ateş eti. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Akbulut, çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan C.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.