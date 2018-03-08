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(Görüntülü Haber) Eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına son verdi. Kurtalan ilçesinde...

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına son verdi. Kurtalan ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Kerem Ceylan, 2 yıl önce ölen ablasının kocası Çetin Aslan ile yaptığı telefon görüşmesinde tartıştıktan sonra öfkeli bir şekilde eniştesinin işlettiği internet kafeye gitti. Burada da devam eden tartışma sonucu Kerem Ceylan, belindeki tabancayı çekerek eniştesi Çetin Aslan'a ateş etti. Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Kerem Ceylan aynı tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen ambulans ile getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kerem Ceylan'ın 2 yıl önce adam yaralama suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine girdiği, ancak engelli raporu nedeniyle geçen yıl serbest bırakıldığı öğrenildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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