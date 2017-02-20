(Görüntülü Haber) Engellinin evindeki kömürleri çaldılar

NİĞDE'de tren kazası sonucu 2 bacağı kesilen 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'ın evinin bahçesindeki, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aldığı kömürleri çalındı. İlhanlı Mahallesi'ndeki evinde oturan 2 çocuk babası Yılmaz Karaman, bu sabah uyandığında evinin bahçesindeki kömürlükte bulunan 20 torba kömürün yerinde olmadığını farkince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, inceleme yaparak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kış ortasında kömürsüz kaldıklarını belirten Karaman, hırsızlığa tepki gösterdi. Karaman, "Vicdansızlar, devletin verdiği kömürü çalıp götürmüş. İki çocuğuma bakıyorum mağdurum, engelliyim devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Polis çağırdım, gelip kontrol ettiler. Çevrede güvenlik kamerası, gören, bilen yok. Polis arkadaşlar yardımcı oluyorlar" dedi. Hırsızlara da seslenen Karaman, "Adam mı bulamadınız, engelli bir insanın kömürünü çaldınız. Hiç mi utanmadınız?" dedi.