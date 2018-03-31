(Görüntülü Haber) Engelli kardeşler çakmakla oynarken yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da anne ve babaları taziyeye giden zihinsel engelli 4 kardeş, evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Olayda kardeşlerden Remziye Demir (4) yaşamını yitirdi, diğer çocuklar yaralandı. Yangını duyup eve dönen baba Ahmet Demir, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.



Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Cebeci Sitesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının evine taziye ziyaretine giden Demir çifti, zihinsel engelli 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken, yangın çıktı. Yangın halı ve perdelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Çocuklardan biri pencereye çıkarak yardım istedi. Çocuğu görüp, dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kardeş itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarılırken, Remziye Demir ise yanarak yaşamını yitirdi.



Yangını duyan Ahmet Demir, taziye evinden ayrılarak evine geldi. Evdeki çocuklarından birinin öldüğü haberini alan baba Demir, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansta sakinleştirici iğne yapılan baba Ahmet Demir, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Remziye Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

