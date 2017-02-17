Suat DENİZ/ IĞDIR, () IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun yargılandıkları Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Kararı değerlendiren Enes'in ailesi "Adalet yerini buldu. Keşke idam edilselerdi" dedi.
(Görüntülü Haber) Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet
Suat DENİZ/ IĞDIR, () IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası...
17 Şubat 2017 Cuma 10:27
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