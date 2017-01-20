(Görüntülü Haber) Emniyete yönelik roketatarlı saldırı girişimi (2)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu. Roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi. Polis bölgede operasyon başlattı.
20 Ocak 2017 Cuma 20:44
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu. Roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi. Polis bölgede operasyon başlattı.
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