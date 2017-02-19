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(Görüntülü Haber)Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon (2)

11 BİN 586 PERSONEL KATILDI Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde yapılan asayiş operasyonu ile ilgili detaylı açıklama yaptı. 3 bin 583 ekip, 11 bin 586 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere...

11 BİN 586 PERSONEL KATILDI Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde yapılan asayiş operasyonu ile ilgili detaylı açıklama yaptı. 3 bin 583 ekip, 11 bin 586 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile gerekli arama kararları alınarak ülke genelinde eş zamanlı operasyonların ikincisi 18.02.2017 Cumartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 3.583 ekip, 11.586 personel görev aldı, 4.767 ikamette arama yapıldı. Aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 164, yağma suçundan 43, dolandırıcılık suçundan 56, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 66, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 8 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam 1873 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1077 şahıs, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 274 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs olmak üzere 1485 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 388 şahıs bulunuyor. Operasyonlar esnasında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve 100 mermi ele geçirildi."

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